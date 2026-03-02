Реклама

Мир
12:13, 2 марта 2026Мир

Падение еще одного истребителя США в Кувейте попало на видео

SNN опубликовал кадры падения еще одного истребителя США в Кувейте
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Еще один истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) США потерпел крушение. Видео его падения опубликовал телеканал SNN.

На кадрах виден взрыв самолета и его падение с большой высоты. Пилоты успели катапультироваться. Телеканал также опубликовал их фото — это женщина и мужчина, у которого есть ранение.

Ранее официальный представитель Минобороны Кувейта Сауд Аль-Атван сообщил о крушении нескольких самолетов США в стране. По его словам, соответствующие органы проводят расследование для выяснения причин инцидента.

