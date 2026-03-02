Посольство сообщило о попытках диверсий на «Турецком потоке»

Посольство РФ сообщило о попытках диверсий на «Турецком» и «Голубом потоках»

Против инфраструктуры газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток» предпринимались попытки диверсий. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на посольство РФ в Анкаре.

Такие попытки были предприняты недоброжелателями России. В диппредставительстве подчеркнули, что данная информация была доведена до властей Турции.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ России сообщил, что у него есть данные о вражеском плане подорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». «Речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря», — пояснил глава государства. Как объяснила зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова, таким образом хотят воздействовать на российскую экономику.