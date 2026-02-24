Реклама

Мир
16:56, 24 февраля 2026Мир

Путин раскрыл вражеские планы подрыва «Турецкого потока» и «Голубого потока»

Путин: Есть данные о планах подрыва «Турецкого потока» и «Голубого потока»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Есть данные о вражеском плане подорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток», заявил российский президент Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря», — пояснил глава государства, выступая на заседании коллегии ФСБ России.

Ранее Служба внешней разведки России обнародовала оперативную информацию, что Великобритания и Франция готовятся тайно передать Украине ядерное оружие. При этом поставку вооружений планируется выдать за собственную украинскую разработку.

