Путин раскрыл вражеские планы подрыва «Турецкого потока» и «Голубого потока»

Путин: Есть данные о планах подрыва «Турецкого потока» и «Голубого потока»

Есть данные о вражеском плане подорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток», заявил российский президент Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря», — пояснил глава государства, выступая на заседании коллегии ФСБ России.

Ранее Служба внешней разведки России обнародовала оперативную информацию, что Великобритания и Франция готовятся тайно передать Украине ядерное оружие. При этом поставку вооружений планируется выдать за собственную украинскую разработку.