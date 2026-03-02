Реклама

Культура
23:24, 2 марта 2026Культура

Раскрыта причина смерти драматурга Коляды

Причиной смерти драматурга Николая Коляды стал септический шок
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Николай Коляда

Николай Коляда. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Причиной смерти драматурга Николая Коляды стал септический шок. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, драматург был госпитализирован в Центральную городскую клиническую больницу № 1 в Екатеринбурге днем 25 февраля. Несколько дней он провел в реанимации, находясь в медикаментозном сне и подключенный к аппарату ИВЛ. Предварительной причиной смерти называется септический шок на фоне пневмонии.

2 марта в Екатеринбурге прошел предпремьерный показ постановки «Орфей спускается в ад». «Коляда-театр» сделал официальное заявление о том, что, несмотря на смерть его основателя, спектакли пройдут по расписанию.

