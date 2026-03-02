Раскрыта причина смерти драматурга Коляды

Причиной смерти драматурга Николая Коляды стал септический шок

Причиной смерти драматурга Николая Коляды стал септический шок. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, драматург был госпитализирован в Центральную городскую клиническую больницу № 1 в Екатеринбурге днем 25 февраля. Несколько дней он провел в реанимации, находясь в медикаментозном сне и подключенный к аппарату ИВЛ. Предварительной причиной смерти называется септический шок на фоне пневмонии.

2 марта в Екатеринбурге прошел предпремьерный показ постановки «Орфей спускается в ад». «Коляда-театр» сделал официальное заявление о том, что, несмотря на смерть его основателя, спектакли пройдут по расписанию.