Раскрыта роль sim-бокса при организации теракта на Крымском мосту

ФСБ: При организации теракта на Крымском мосту использовали sim-бокс

При организации теракта на Крымском мосту был использован sim-бокс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

По информации Telegram-канала Baza, администратор sim-бокса, связанного с аккаунтом WhatsApp организатора теракта на Крымском мосту, в ноябре был осужден на пожизненный срок. Кроме того, спустя месяц правоохранители раскрыли другого администратора, который координировал подрыв взрывчатки у здания ОМВД Орехово-Борисово Южное.

По данным канала, с сентября 2025 года за организацию диверсий при помощи sim-боксов МВД и Следственный комитет (СК) России задержали более 200 человек в 43 регионах России.

Правоохранители изъяли более 220 sim-боксов и более 54 тысяч sim-карт. В отношении их владельцев возбудили уголовное дела по статьям о мошенничестве и незаконном использовании абонентских терминалов, а в отношении 30 человек — по террористическим статьям. Задержания проходили в Москве, Севастополе, Санкт-Петербурге и более чем в 40 регионах России.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Луганской народной республике (ЛНР) местного жителя, подозреваемого в работе на военную разведку Украины.