Житель Луганска несколько лет корректировал удары ВСУ по военным объектам России

ФСБ задержала в ЛНР корректировщика ударов ВСУ по российским военным объектам

ФСБ задержала в Луганской народной республике (ЛНР) местного жителя, подозреваемого в работе на военную разведку Украины. Об этом со ссылкой на региональное управление органа сообщает РИА Новости.

По данным следствия, ради содействия Вооруженным силам Украины (ВСУ) задержанный передавал информацию о дислокации военных подразделений России на территории региона. В частности, он передал данные о месторасположении военной техники и о местонахождении ремонтного объекта. В дальнейшем ВСУ нанесли по указанным корректировщиком целям удары.

Задержанный пояснил, что его действия курировал некий человек, представлявшийся ему Игорем. По его словам, он раскаивается в содеянном и призывает не повторять его ошибок. Уголовное дело возбуждено по статье о государственной измене.

Ранее сообщалось, что шпионившая за командирами ВС РФ россиянка получила 18 лет за госизмену.