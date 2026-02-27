Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:18, 27 февраля 2026Силовые структуры

Житель Луганска несколько лет корректировал удары ВСУ по военным объектам России

ФСБ задержала в ЛНР корректировщика ударов ВСУ по российским военным объектам
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

ФСБ задержала в Луганской народной республике (ЛНР) местного жителя, подозреваемого в работе на военную разведку Украины. Об этом со ссылкой на региональное управление органа сообщает РИА Новости.

По данным следствия, ради содействия Вооруженным силам Украины (ВСУ) задержанный передавал информацию о дислокации военных подразделений России на территории региона. В частности, он передал данные о месторасположении военной техники и о местонахождении ремонтного объекта. В дальнейшем ВСУ нанесли по указанным корректировщиком целям удары.

Задержанный пояснил, что его действия курировал некий человек, представлявшийся ему Игорем. По его словам, он раскаивается в содеянном и призывает не повторять его ошибок. Уголовное дело возбуждено по статье о государственной измене.

Ранее сообщалось, что шпионившая за командирами ВС РФ россиянка получила 18 лет за госизмену.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Между Афганистаном и Пакистаном начались боевые действия. Что известно на данный момент?

    Доллар по 75 уйдет в историю

    Огурцы по цене почти догнали креветки. Почему так происходит

    Рацион Марии Погребняк описали в сети фразой «с этим к психиатру»

    Вяльбе назвала чемпионат России главным стартом для всех лыжников страны

    В Британии заявили о способности российской ПРО остановить ядерный удар

    Знаменитая певица бросилась спасать бойфренда из горящей машины и получила тяжелые ожоги

    Житель Луганска несколько лет корректировал удары ВСУ по военным объектам России

    Российская пшеница хлынет в постсоветскую республику

    За противоправные действия на железной дороге трое молодых россиян получили до 12 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok