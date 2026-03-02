Реклама

Экономика
09:01, 2 марта 2026Экономика

В России март начался с тепловых рекордов

Синоптик Леус: В Смоленске и Великих Луках потеплело до двузначных отметок
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Март начался для центральных и северо-западных регионов России с тепловых рекордов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Резкое потепление, как пояснил синоптик, было спровоцировано мощным вторжением теплого атлантического воздуха. В некоторых регионах температура подскочила до двузначных отметок. Таким образом, суточный рекорд был побит в Псковской, Смоленской, Калужской и Тульской областях. Выше всего столбики термометров поднялись в Смоленске и Великих Луках, где воздух прогрелся до плюс 11,6 градуса. Прежние же суточные максимумы в городах оказались меньше на 6,5 градуса и 2,9 градуса соответственно. Самый старый рекорд оказался обновлен в Рославле — там тепловой рекорд держался с 1989 года.

Не остался в стороне и столичный регион. В Подмосковье рекорд побила Коломна, где температура поднялась до 5,9 градуса выше нуля, превысив рекорд 2020 года на 0,2 градуса. В самой Москве 1 марта стало самым теплым днем с начала года: на опорной столичной метеостанции ВДНХ показатель составил плюс 4,9 градуса.

Ранее москвичам пообещали температуру выше нормы весной и летом.

