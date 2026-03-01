Реклама

10:25, 1 марта 2026Экономика

Москвичам рассказали о погоде в предстоящий весенне-летний период

Синоптик Тишковец: Температура в Москве в весенне-летний период будет выше нормы
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидает москвичей в предстоящий весенне-летний период. Его слова передает РИА Новости.

Тишковец заявил, что в 2026 году весна в Центральном регионе России придет как минимум в срок. Температурный режим, согласно прогнозу синоптика, будет на несколько градусов выше климатической нормы.

Ранее Тишковец предупредил москвичей об активном половодье на фоне рекордного количества снега в феврале. По его словам, тающий снег в виде потоков воды устремится в реки, заполняя их русло с выходом большой воды из берегов и подтоплением низменностей, домов, дорог и хозяйственных построек в Центральной России, включая Москву и область. Тишковец добавил, что с учетом высоты снежного покрова, площади столицы и осенней переувлажненности земли при таянии снег превратится примерно в пять миллионов кубических метров воды. Примерно столько же нужно, чтобы заполнить 50-этажный небоскреб или две тысячи олимпийских бассейнов.

    Москвичам рассказали о погоде в предстоящий весенне-летний период

