Роскомнадзор прокомментировал сообщение о хакерской атаке на сайт

Роскомнадзор опроверг информацию о том, что его сайт недоступен из-за DDoS-атаки

Роскомнадзор опроверг информацию о проблемах в работе сайта после DDoS-атаки. Об этом в ведомстве сообщили «Ленте.ру».

Комментируя новость о том, что на ресурс ведомства совершена хакерская атака, ведомство отметило, что эти сведения не соответствуют действительности.

«В настоящее время атака на ресурсы ведомства продолжается, но ее влияние полностью исключается Национальной системой противодействия DDoS-атакам», — отметили в Роскомнадзоре. В ведомстве добавили, что все его ресурсы доступны.

Ранее 2 марта появилась информация о том, что ресурсы Роскомнадзора подверглись DDoS-атаке. В сообщениях со ссылкой на данные сервиса Downdetector.su отмечалось, что сайт ведомства недоступен.

27 февраля Роскомнадзор сообщал о DDoS-атаке на свои ресурсы. Отмечалось, что также были атакованы сайты Министерства обороны и инфраструктура Главного радиочастотного центра.