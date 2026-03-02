Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:37, 2 марта 2026Интернет и СМИ

Роскомнадзор прокомментировал сообщение о хакерской атаке на сайт

Роскомнадзор опроверг информацию о том, что его сайт недоступен из-за DDoS-атаки
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Роскомнадзор опроверг информацию о проблемах в работе сайта после DDoS-атаки. Об этом в ведомстве сообщили «Ленте.ру».

Комментируя новость о том, что на ресурс ведомства совершена хакерская атака, ведомство отметило, что эти сведения не соответствуют действительности.

«В настоящее время атака на ресурсы ведомства продолжается, но ее влияние полностью исключается Национальной системой противодействия DDoS-атакам», — отметили в Роскомнадзоре. В ведомстве добавили, что все его ресурсы доступны.

Ранее 2 марта появилась информация о том, что ресурсы Роскомнадзора подверглись DDoS-атаке. В сообщениях со ссылкой на данные сервиса Downdetector.su отмечалось, что сайт ведомства недоступен.

27 февраля Роскомнадзор сообщал о DDoS-атаке на свои ресурсы. Отмечалось, что также были атакованы сайты Министерства обороны и инфраструктура Главного радиочастотного центра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла вдова Али Хаменеи. От ударов США и Израиля погибли сам аятолла и пятеро членов его семьи, включая годовалую внучку

    Звезда «Универа» похвасталась нарядом за сотни тысяч рублей

    Мать-одиночку забетонировали на первом свидании в российском регионе

    Китайский марсианский аппарат предложили оснастить российским прибором

    Кадры ударов США по целям в Иране показали

    Россиян предупредили о подорожании отдыха на альтернативных Ближнему Востоку направлениях

    Казахстан выразил соболезнования Ирану

    Европейские индексы попадали из-за ситуации в Иране

    Российский вице-премьер высказался о товарообороте с Азербайджаном

    Наследник иранского шаха заявил о готовности немедленно отправиться в Иран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok