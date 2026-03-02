Россия поблагодарила азербайджанцев

Вице-премьер РФ Оверчук поблагодарил Алиева за эвакуацию россиян из Ирана

Вице-премьер России Алексей Оверчук поблагодарил президента Азебайджана Ильхама Алиева за эвакуацию россиян из Ирана. Об этом в Telegram сообщает издание Haqqin.

«В ходе встречи российская сторона выразила искреннюю благодарность руководству Азербайджана за оперативную помощь в эвакуации граждан России из Ирана на фоне сложной и напряженной ситуации в регионе», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что через сухопутную границу из Ирана в Азербайджан по состоянию на 2 марта перешли 39 россиян.