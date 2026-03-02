Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:04, 2 марта 2026Бывший СССР

Россия поблагодарила азербайджанцев

Вице-премьер РФ Оверчук поблагодарил Алиева за эвакуацию россиян из Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Вице-премьер России Алексей Оверчук поблагодарил президента Азебайджана Ильхама Алиева за эвакуацию россиян из Ирана. Об этом в Telegram сообщает издание Haqqin.

«В ходе встречи российская сторона выразила искреннюю благодарность руководству Азербайджана за оперативную помощь в эвакуации граждан России из Ирана на фоне сложной и напряженной ситуации в регионе», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что через сухопутную границу из Ирана в Азербайджан по состоянию на 2 марта перешли 39 россиян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла супруга Хаменеи

    Российский депутат счел воспитание детей в нужде более легким

    Азиатским экономикам предсказали катастрофу из-за Ирана

    Власти раскрыли масштабы повреждения кладбища после удара ВСУ по Новороссийску

    Алиев обсудил катастрофу самолета AZAL с представителем России

    Генсек НАТО высказался об участии альянса в операции США в Иране

    Екатерине Шульман вынесли приговор в России

    Назван срок окончательного прихода весны в Москву

    Названа дата возобновления работы аэропортов Дубая

    Расправившийся с двумя женами россиянин забил третью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok