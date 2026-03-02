Реклама

Бывший СССР
12:41, 2 марта 2026Бывший СССР

Число эвакуированных из Ирана россиян изменилось

Посольство России в Баку: Из Ирана в Азербайджан перешли 39 россиян
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shadati / XinHua / Globallookpress.com

Через сухопутную границу из Ирана в Азербайджан по состоянию на 2 марта перешли 39 россиян. Об этом сообщило посольство России в Баку.

«По состоянию на текущий момент границу пересекло 39 граждан Российской Федерации. Сотрудники Посольства России в Баку в плотной координации с азербайджанскими властями продолжают оказывать всестороннюю поддержку соотечественникам», — говорится в заявлении.

Отмечается, что граждане России организованно переходят границу через пропускной пункт «Астара».

Ранее азербайджанское информационное агентство АПА сообщило об эвакуации из Ирана 35 российских граждан. Как рассказал журналистам один из россиян, в Азербайджане россиян встретили чаем и сладостями.

