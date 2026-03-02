Реклама

18:24, 2 марта 2026

Россиянка едва успела спасти ребенка от рухнувшего с крыши снега

В Казани мать едва успела спасти ребенка от рухнувшего с крыши снега
Александра Качан (Редактор)

В Казани мать едва успела спасти ребенка от снега, рухнувшего с крыши здания. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Жесть Казани».

Дом, о котором идет речь, находится на проспекте Победы. Россиянка поставила сумки у подъезда и обернулась, чтобы поторопить отставшего ребенка. Затем женщина почувствовала, что с крыши начал сходить снег, и резким движением подхватила мальчика на руки, чтобы увести его в сторону от падающей глыбы.

В подмосковных Химках ледяная глыба упала на проезжавший мимо автомобиль. В сеть попали кадры с поврежденной машиной, водитель также пострадал.

