Наука и техника
07:38, 2 марта 2026Наука и техника

Samsung признала провал своих смартфонов

Bloomberg: Samsung не будет перевыпускать провальный Galaxy S25 Edge и Z TriFold
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Корпорация Samsung не будет выпускать продолжение смартфонов Galaxy S25 Edge и Galaxy Z TriFold. Об этом один из топ-менеджеров корейской компании заявил в интервью Bloomberg.

Galaxy S25 Edge получил ультратонкий корпус толщиной 5,8 миллиметров, Galaxy Z TriFold — тройной складной экран. В разговоре с агентством операционный директор Samsung MX Вон-Джун Чой заявил, что компания не работает над продолжением Galaxy S25 Edge. Он признался, что продажи вышедшего в мае смартфона оказались ниже, чем у других моделей.

«У людей разные вкусы, требования и критерии выбора устройства», — уклончиво ушел от вопроса о провале телефона представитель IT-гиганта. Однако он признал, что потребители имиджевой модели жаловались на аккумулятор пониженной емкости. При этом Вон-Джун Чой допустил, что фирма вернется к разработке преемника Galaxy S25 Edge позже.

Также Samsung пока не разрабатывает продолжение Galaxy Z TriFold — экспериментального аппарата с тройным экраном, который вышел в конце 2025-го.

«Непомерная цена TriFold ограничивает его рыночную привлекательность нишевым сегментом предметов роскоши», — заметил топ-менеджер Samsung. Однако Вон-Джун Чой заявил, что Samsung будет и дальше экспериментировать с форматами смартфонов.

В конце февраля в России появился в продаже смартфон Samsung Galaxy Z TriFold. Аппарат с тройным экраном начали продавать за 400 тысяч рублей.

