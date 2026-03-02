«Спартак» вырвал победу у худшего клуба РПЛ в перенесенном матче

Московский «Спартак» на выезде победил «Сочи» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 2 марта, и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В первом тайме гостей вперед вывел Эсекьель Барко, реализовавший пенальти. В начале второго тайма Александр Солдатенков сравнял счет. Красно-белые вырвали победу благодаря голам Маркиньоса и Пабло Солари в конце встречи. На последней добавленной минуте один мяч с пенальти отыграл Владимир Ильин.

Матч был перенесен на 2 марта. Игра должна была состояться в воскресенье, 1 марта, но встречу отменили из-за угрозы атаки беспилотников в Сочи.

«Спартак» набрал 32 очка и занимает шестое место в РПЛ. Сочи с 9 очками остается худшей командой лиги, занимая последнюю позицию.