Матч «Спартака» с «Сочи» перенесли из-за угрозы атаки беспилотников

Матч «Спартака» с «Сочи» в РПЛ перенесли из-за угрозы атаки беспилотников

Матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Сочи», который должен пройти на сочинском стадионе «Фишт», перенесли. Об этом сообщается в Telegram-канале РПЛ.

Игра была запланирована на воскресенье, 1 марта. Стартовый свисток должен был прозвучать в 16:30 по Москве, но из-за объявления на территории Сочи режима беспилотной опасности перенесли на час.

В 17:30 игра не стартовала, а команды так и не вышли на разминку. Решение о переносе игры принял главный арбитр матча Евгений Буланов. «О новой дате и времени мы сообщим дополнительно», — заявили в РПЛ.

Спартак после 18 туров с 29 очками занимает шестое место в РПЛ. «Сочи» имеет в активе 9 очков и замыкает турнирную таблицу.