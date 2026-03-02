Стало известно о нежелании Трампа начинать операцию против Ирана

NBC: Трамп не горел желанием начинать операцию против Ирана

Президент США Дональд Трамп сомневался в проведении военной операции против Ирана из-за неуверенности относительно будущего Исламской Республики и возможности «добиться желаемого долгосрочного результата». Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителя органов национальной безопасности.

«Он также не особенно горел желанием воевать. Одной из причин его осторожности было то, что, по его мнению, советники не дали ему достаточно четкого представления о послевоенном будущем Ирана», — сказано в сообщении.

При этом телеканал сообщает, что американский лидер был разочарован длительными переговорами с Ираном и не видел дипломатического выхода из ситуации.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.