Стало известно об увлечении оружием бывшего сенатора и бизнесмена Умара Джабраилова

Mash: Бизнесмен Джабраилов рассказывал о своем увлечении оружием

Бывший сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов увлекался оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, бизнесмен Умар Джабраилов, бывший сенатор от Чечни, зампред комитета Совета Федерации по международным делам, увлекался оружием и при нем всегда находился пистолет на предохранителе, об этом он рассказывал в своих интервью.

В 2017 году Джабраилов, используя пистолет Ярыгина, устроил стрельбу рядом с отелем Four Seasons. За это ему был назначен штраф в размере 500 тысяч рублей, а оружие изъято. Год спустя его вернули по решению суда.

В 2020 году бизнесмен предпринял попытку покончить с собой в гостинице, тогда его успели спасти.

2 марта около двух часов ночи его с огнестрельным ранением головы госпитализировали из столичного отеля. Рядом с ним был найден пистолет «Люгер» калибра 9 миллиметров.

Ранее сообщалось, что бывший сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой.