Бизнесмен Умар Джабраилов найден мертвым в Москве

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:43, 2 марта 2026Силовые структуры

Стало известно об увлечении оружием бывшего сенатора и бизнесмена Умара Джабраилова

Mash: Бизнесмен Джабраилов рассказывал о своем увлечении оружием
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бывший сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов увлекался оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, бизнесмен Умар Джабраилов, бывший сенатор от Чечни, зампред комитета Совета Федерации по международным делам, увлекался оружием и при нем всегда находился пистолет на предохранителе, об этом он рассказывал в своих интервью.

В 2017 году Джабраилов, используя пистолет Ярыгина, устроил стрельбу рядом с отелем Four Seasons. За это ему был назначен штраф в размере 500 тысяч рублей, а оружие изъято. Год спустя его вернули по решению суда.

В 2020 году бизнесмен предпринял попытку покончить с собой в гостинице, тогда его успели спасти.

2 марта около двух часов ночи его с огнестрельным ранением головы госпитализировали из столичного отеля. Рядом с ним был найден пистолет «Люгер» калибра 9 миллиметров.

Ранее сообщалось, что бывший сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились детали суицида бывшего сенатора Умара Джабраилова

    Гособвинитель запросил срок для политолога Шульман

    МИД Германии сделал заявление об участии в конфликте против Ирана

    Армия России взяла под контроль населенный пункт в ДНР

    Армия России заняла населенный пункт в Харьковской области

    Вернувшемуся из плена россиянину отказали в операции в больнице из-за одной ошибки

    Франция сделала заявление об участии в военных действиях на Ближнем Востоке

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    Часть россиян предупредили о дожде и снегопаде

    Россиянка описала ночевку в Дубае фразой «спать в одном помещении с сотней людей сложно»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok