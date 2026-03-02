В Европе резко высказались о Зеленском после его слов об Иране

Кошкович раскритиковал Зеленского за призыв к смене режима в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский не может говорить об ударах США по Ирану, так как он не имеет к этому вопросу никакого отношения. Об этом написал венгерский аналитик Золтан Кошкович в соцсети Х.

«Посмотрите на этого самовлюбленного клоуна. Его никто ни о чем не спрашивал», — высказался он, комментируя призыв Зеленского к смене режима в Иране.

До этого Зеленский призвал США «проявить решимость» и продолжить наносить удары по Ирану. «Важно, чтобы этот шанс на изменения для Ирана был использован правильно. Важно, чтобы американская решимость, всех в мире решимость действительно сработала», — сказал он.