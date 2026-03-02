В российском регионе раскрыты три главаря тоталитарной секты

В Ульяновской области задержаны три лидера секты «Царская империя»

В Ульяновской области задержаны трое лидеров тоталитарной секты «Русская православная церковь — Царская Империя». Об этом сообщает «МВД Медиа».

Фигуранты являются последователями задержанного в 2024 году основателя секты Леонида Власова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), известного как старец Зосим. После него руководить общиной решили четверо сподвижников. Они действовали в селах Айбаши и Шмелевка. Злоумышленники сжигали удостоверяющие личность документы, отказывались от уплаты налогов и сборов, от службы в Вооруженных Силах (ВС) России и от соблюдения российских законов.

Возбуждены уголовные дела по статье 239 УК РФ («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»).

