Силовые структуры
07:53, 2 марта 2026Силовые структуры

В российском регионе раскрыты три главаря тоталитарной секты

В Ульяновской области задержаны три лидера секты «Царская империя»
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

В Ульяновской области задержаны трое лидеров тоталитарной секты «Русская православная церковь — Царская Империя». Об этом сообщает «МВД Медиа».

Фигуранты являются последователями задержанного в 2024 году основателя секты Леонида Власова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), известного как старец Зосим. После него руководить общиной решили четверо сподвижников. Они действовали в селах Айбаши и Шмелевка. Злоумышленники сжигали удостоверяющие личность документы, отказывались от уплаты налогов и сборов, от службы в Вооруженных Силах (ВС) России и от соблюдения российских законов.

Возбуждены уголовные дела по статье 239 УК РФ («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»).

Ранее налет полиции на тоталитарную секту «Русская православная церковь — Царская Империя» попал на видео.

