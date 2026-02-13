Налет полиции на тоталитарную секту в российском городе попал на видео

Полиция задержала адептов секты «Царская империя»

Налет полиции на тоталитарную секту «Русская православная церковь — Царская Империя» попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

На видео показано, как полицейские взламывают дверь в частном доме и врываются внутрь. Спустя некоторое время на улицу вышли фигуранты.

По данным канала, правоохранители задержали адептов секты — несколько мужчин и одну женщину.

Ранее сообщалось, что все происходит в селе Айбаши в Ульяновской области.

Глава миссионерского отдела Симбирской епархии иерей Владимир Маняков рассказал, что последователи секты ждут возвращения ее основателя Леонида Власова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого задержали в 2024 году и судят по двум уголовным статьям, в том числе призывы к осуществлению террористической деятельности. «Сначала они ждали, что его освободят и тем самым его оправдают. Сейчас они, видимо, понимают, что оправдания не будет, они просто из него делают мученика. Развитие секты не закончилось, оно идет дальше», — сказал он.