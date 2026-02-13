Описана обстановка в затянувшей сестер из Петербурга тоталитарной секте

Иерей Маняков: Втянувшая сестер из Петербурга секта действует под Ульяновском

Секта «Русская православная церковь — Царская Империя», в которую оказались втянуты 11-летняя Ирина и 18-летняя Марина из Санкт-Петербурга, после задержания ее лидеров продолжает действовать в Ульяновской области. Обстановку в организации описал руководитель миссионерского отдела Симбирской епархии иерей Владимир Маняков в беседе с РИА Новости.

По его словам, последователи секты ждут возвращения ее основателя Леонида Власова, которого задержали в 2024 году и судят по двум уголовным статьям, в том числе призывы к осуществлению террористической деятельности. «Сначала они ждали, что его освободят, и тем самым его оправдают. Сейчас они, видимо, понимают, что оправдания не будет, они просто из него делают мученика. Развитие секты не закончилось, оно идет дальше», — рассказал Маняков.

Он пояснил, что впервые «Царская Империя» обратила на себя внимание в 2018 году. Адепты секты пытались дислоцироваться в Псковской, Ярославской, Волгоградской и других областях, но в итоге остановились на селе Айбаши в Ульяновской области, в котором проживала бабушка Власова. Также организация скупила частные дома в соседних населенных пунктах.

Для последователей «Царской Империи» Власов, также известный как старец Зосима, является императором и патриархом несуществующего государства «Триединая Русь». При этом, подчеркнул Маняков, основатель секты уже имеет судимости по тяжким уголовным статьям, включая изнасилование.

Родные сестры Ирина и Марина пропали в Санкт-Петербурге 9 февраля. Последний раз перед исчезновением россиянок видели, когда старшая из них отводила младшую в школу. Позже они вышли на связь из секты, записав видео, на котором находятся вместе с матерью. На кадрах Марина заявила, что «имеет свою волю проживать где хочет и с кем хочет». Она также пожаловалась на отца, который заставлял их с сестрой использовать «карточки», вероятно, имея в виду проездные и банковские карты.

Бабушка девочек рассказала журналистам, что больше года назад их привела в секту мать. За прошедшее время они прониклись идеями организации, считающей все документы великим злом. В результате отец Ирины и Марины обманом вывез их в Санкт-Петербург, где направил к психологу.

