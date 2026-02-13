Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:07, 13 февраля 2026Россия

Описана обстановка в затянувшей сестер из Петербурга тоталитарной секте

Иерей Маняков: Втянувшая сестер из Петербурга секта действует под Ульяновском
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Секта «Русская православная церковь — Царская Империя», в которую оказались втянуты 11-летняя Ирина и 18-летняя Марина из Санкт-Петербурга, после задержания ее лидеров продолжает действовать в Ульяновской области. Обстановку в организации описал руководитель миссионерского отдела Симбирской епархии иерей Владимир Маняков в беседе с РИА Новости.

По его словам, последователи секты ждут возвращения ее основателя Леонида Власова, которого задержали в 2024 году и судят по двум уголовным статьям, в том числе призывы к осуществлению террористической деятельности. «Сначала они ждали, что его освободят, и тем самым его оправдают. Сейчас они, видимо, понимают, что оправдания не будет, они просто из него делают мученика. Развитие секты не закончилось, оно идет дальше», — рассказал Маняков.

Он пояснил, что впервые «Царская Империя» обратила на себя внимание в 2018 году. Адепты секты пытались дислоцироваться в Псковской, Ярославской, Волгоградской и других областях, но в итоге остановились на селе Айбаши в Ульяновской области, в котором проживала бабушка Власова. Также организация скупила частные дома в соседних населенных пунктах.

Для последователей «Царской Империи» Власов, также известный как старец Зосима, является императором и патриархом несуществующего государства «Триединая Русь». При этом, подчеркнул Маняков, основатель секты уже имеет судимости по тяжким уголовным статьям, включая изнасилование.

Родные сестры Ирина и Марина пропали в Санкт-Петербурге 9 февраля. Последний раз перед исчезновением россиянок видели, когда старшая из них отводила младшую в школу. Позже они вышли на связь из секты, записав видео, на котором находятся вместе с матерью. На кадрах Марина заявила, что «имеет свою волю проживать где хочет и с кем хочет». Она также пожаловалась на отца, который заставлял их с сестрой использовать «карточки», вероятно, имея в виду проездные и банковские карты.

Материалы по теме:
«Абсолютно любой человек может попасть в секту» Полтора миллиона россиян — сектанты. Как их заманивают в религиозные культы?
«Абсолютно любой человек может попасть в секту»Полтора миллиона россиян — сектанты. Как их заманивают в религиозные культы?
18 августа 2025
«Людей держали в постоянном страхе» Российские сектанты годами верили в скорый конец света. Как они готовились к нему?
«Людей держали в постоянном страхе»Российские сектанты годами верили в скорый конец света. Как они готовились к нему?
21 декабря 2022
«Будет исцеление, но затем придут мучения и смерть» Убийство, тюрьма и чипирование: откуда взялся отец Сергий, захвативший монастырь на Урале?
«Будет исцеление, но затем придут мучения и смерть»Убийство, тюрьма и чипирование: откуда взялся отец Сергий, захвативший монастырь на Урале?
21 июня 2020

Бабушка девочек рассказала журналистам, что больше года назад их привела в секту мать. За прошедшее время они прониклись идеями организации, считающей все документы великим злом. В результате отец Ирины и Марины обманом вывез их в Санкт-Петербург, где направил к психологу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о странностях при ракетном ударе ВСУ по российскому региону

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    Врач назвал собачьим бредом два вида диет

    Описана обстановка в затянувшей сестер из Петербурга тоталитарной секте

    Постиранный москвичкой в стиральной машине кот попал на видео

    Бортпроводник попытался изнасиловать коллегу в номере отеля

    Описана угроза всемогущего вируса на смартфонах

    Виктория Боня жестко ответила хейтерам на критику ее внешности

    В Германии потребовали возобновить поставки российского газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok