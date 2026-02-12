Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
14:42, 12 февраля 2026

В Петербурге пропали двое детей матери-сектантки

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Две сестры пропали в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

О судьбе 11-летней Ирины и 18-летней Марины нет данных с 9 февраля. В последний раз обеих девушек видели, когда старшая сестра отводила младшую в школу. Однако, по словам очевидцев, девочек наблюдали 11 февраля в компании незнакомки.

По данным канала, сестры могли попасть в секту «Царская империя». Утверждается, что в ней состоит мать россиянок.

Ранее в Волгоградской области пропала 85-летняя пенсионерка. Вероятно, она страдает провалами в памяти. Соседи рассказали, что ни мужа, ни детей у пожилой женщины нет.

