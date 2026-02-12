Пропавшие в Петербурге сестры записали видео из секты

РЕН ТВ: Пропавшие в Петербурге сестры нашлись в секте со своей матерью

Родные сестры из Санкт-Петербурга, пропавшие 9 февраля, вышли на связь из секты, где состоит их мать. 11-летняя Ирина и 18-летняя Марина записали видео с объяснениями, которое оказалось в распоряжении РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что последний раз перед исчезновением россиянок видели, когда старшая из них отводила младшую в школу. Появившееся видео подтверждает версию о том, что сестры попали в секту «Царская империя».

На кадрах видно, Марину и Ирину, сидящую на коленях матери. Их головы укрыты платками. Старшая сестра, держа в руках листок, в который «выписала несколько моментов» заявления, говорит, что «имеет свою волю проживать где хочет и с кем хочет». По словам девушки, из-за религиозных убеждений она отказалась от документов, однако ее отец принуждал ими пользоваться. «Когда моя сестра отказывалась от карточек, когда мы не хотели их брать, проходить по ним в школу, ездить по ним в транспорте, он угрожал», — утверждает она.

Где было записано видео, неизвестно. В свою очередь, отец девочек сообщил телеканалу, что сейчас находится в одном из мест расположения секты в селе Айбаши в Ульяновской области.

До этого стало известно, что глава одной из самых известных российских сект Андрей Попов, известный по прозвищу бог Кузя, после выхода из колонии вновь стал проповедовать. Как выяснили журналисты, он проводит еженедельные «службы» и платные «исповеди». Стоимость «отпущения грехов» составляет несколько тысяч рублей. Также сообщается о вербовке соратниками Кузи новых последователей.