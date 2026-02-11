Глава одной из самых известных российских сект вновь начал проповедовать

Известный под прозвищем бог Кузя Попов вышел из колонии и стал проповедовать

Глава одной из самых известных российских сект, знакомый жителям страны под прозвищем «бог Кузя» Андрей Попов вновь стал проповедовать после выхода из колонии. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Как утверждают авторы портала, Попов проводит еженедельные «службы» и платные «исповеди». Стоимость «отпущения грехов» составляет несколько тысяч рублей. Также сообщается, что последователи бога Кузи вербуют в секту новых членов, рассказывая им о Попове как о «святом старце-целителе».

Известно, что Попов был многоженцем, называл себя богом, практиковал в своем религиозном движении телесные наказания, а на собранные пожертвования покупал экзотических животных, за которыми следили адепты его учения. При обысках правоохранители нашли у бога Кузи около 250 миллионов рублей и 150 тысяч долларов.

Бог Кузя был приговорен к пяти годам колонии за мошенничество и «создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью». Однако в колонии он пробыл лишь около года.