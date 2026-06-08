Макрона раскритиковали за заявление после встречи с Зеленским

Эрлен раскритиковал заявление Макрона после встречи с Зеленским

Экономист Филипп Эрлен раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона об Украине, сделанное им после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X.

«Объединились для войны против России, чтобы остаться у власти, в то время как наши народы ненавидят нас», — написал он.

Уточняется, что после встречи с Зеленским Макрон опубликовал фотографию, на которой он, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц стоят рядом с украинским лидером.

Французский президент подписал фотографию фразой «Объединились ради Украины».

Ранее Великобритания, Франция и Германия решили совместно производить для Украины дальнобойное оружие. Речь также идет о создании систем противовоздушной обороны.