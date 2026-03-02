В стране ЕС белоруске без ее ведома удалили все детородные органы

В Польше гражданке Белоруссии без ее ведома удалили детородные органы

В одном из госпиталей Польши гражданке Белоруссии без ее согласия удалили детородные органы. Как пишут РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры Познани, 24-летняя девушка лишилась матки, обеих яичников и маточных труб без какого либо информирования.

По версии следствия, девушке провели хирургическое вмешательство после того, как она обратилась в больницу с болями в животе и диагностированной на УЗИ опухолью в правом яичнике.

«Изначально речь шла о возможности удаления только пораженного яичника, в результате чего она не теряла возможности иметь детей. Однако в ходе операции ее репродуктивные органы — матка, оба яичника и маточные трубы — были удалены полностью», — отмечает прокуратура.

Однако врачи не стали информировать пациентку о своих действиях и последствиях такого вмешательства, и без ее согласия удалили все репродуктивные органы.

Хирург стал фигурантом уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, выразившегося в лишении пациентки способности к деторождению. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, сам врач вину не признает.

