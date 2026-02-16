Найден эффективный способ защиты от распространенного вида рака

JAMA: Препараты класса GLP-1 помогают снизить риск развития рака эндометрия

Добавление препаратов класса GLP-1 к гормональной терапии может существенно снизить риск развития рака эндометрия — к такому выводу пришли исследователи, проанализировав медицинские данные почти 445 тысяч женщин. Работа опубликована в JAMA Network Open.

Рак эндометрия — самый распространенный гинекологический рак в развитых странах. Для лечения предраковых изменений слизистой матки обычно применяют прогестины. Однако они не влияют на метаболические нарушения — инсулинорезистентность и повышенный уровень сахара в крови, которые считаются факторами риска опухолевого процесса. Ученые предположили, что воздействие на обмен веществ с помощью агонистов рецепторов GLP-1 может усилить защитный эффект гормональной терапии.

В ретроспективном исследовании использовали международную базу электронных медицинских записей TriNetX. Все участницы получали прогестины; часть из них дополнительно принимала препараты GLP-1, метформин или их комбинацию. Анализ с учетом сопоставимых факторов риска показал, что у женщин, принимавших GLP-1 вместе с прогестинами, риск развития рака эндометрия был на 66 процентов ниже по сравнению с теми, кто получал только гормоны. Комбинация оказалась эффективнее схемы с метформином.

Авторы подчеркивают, что речь идет о наблюдательном анализе уже существующих данных, поэтому прямую причинно-следственную связь установить нельзя. Для подтверждения результатов потребуются проспективные клинические исследования.

