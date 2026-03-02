Реклама

Россия
10:07, 2 марта 2026Россия

Володин порассуждал о судьбе России на фоне операции США и Израиля в Иране

Спикер ГД Володин: Мир вошел в фазу конфликтов, наше преимущество — Путин
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Фактор сильного президента является преимуществом России, в то время как мир вошел в фазу напряженности и конфликтов. Об этом на фоне операции США и Израиля в Иране порассуждал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам политика, в девяностых Запад «очень даже эффективно пытался» разрушить Россию через «разговоры о демократии» и навязывание стандартов рыночной экономики. Володин предположил, что судьба России могла сложиться по-другому, но «планы Запада» не осуществились.

«Наше преимущество — это не нефть, не газ, не другие природные ресурсы (...) Наше преимущество — президент [Владимир] Путин, сплоченность вокруг него граждан России», — заявил он.

Ранее депутат ГД Анатолий Вассерман предсказал, что смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи обернется для Соединенных Штатов «страшной местью».

