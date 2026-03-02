Реклама

09:03, 2 марта 2026Россия

Возросло число пострадавших при массированной атаке дронов ВСУ по Новороссийску

Губернатор Кондратьев: Число пострадавших в Новороссийске возросло до пяти
Майя Назарова

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Число пострадавших при массированной атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новороссийске возросло до пяти человек. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Глава региона отметил, что всем раненым начали оказывать медицинскую помощь. Он пожелал им всем скорейшего выздоровления.

По данным Кондратьева, в Новороссийске оказались повреждены 8 многоквартирных и 9 частных домов, детский сад.

Краснодарский губернатор подчеркнул, что в городе после массированной украинской атаки ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

До этого в оперштабе Краснодарского края заявили, что при атаке на Новороссийск пострадали три человека. Ранения получили две женщины и один мужчина. Все они во время налета дронов находились в частном доме.

В Минобороны России отчитались, что всего за минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами страны 172 украинских беспилотника.

