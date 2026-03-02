Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:30, 2 марта 2026Россия

Раскрыты детали масштабной атаки ВСУ на регионы России

В ночь с 1 на 2 марта средства ПВО уничтожили 172 украинских беспилотника
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фот: MOD Russia / Globallookpress

В ночь с 1 на 2 марта средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 172 украинских беспилотника. Детали масштабной атаки ВСУ на регионы России раскрыли в Минобороны.

Как рассказали в оборонном ведомстве, Украина пыталась атаковать пять российских регионов — Краснодарский край, Крым, а также Белгородскую, Курскую и Астраханскую области. Наибольшее число беспилотников было уничтожено над Кубанью — там силы ПВО уничтожили 66 дронов.

Еще несколько десятков летательных аппаратов сбили над Черным и Азовским морями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецборт с 84 россиянами из Египта прилетел в Россию

    Стало известно о резком призыве соратников Трампа в отношении Ирана

    Samsung признала провал своих смартфонов

    Российская тревел-блогерша описала уклад жизни в Германии словами «договориться сложнее»

    Женщина всю жизнь боялась дождя по необычной причине

    Раскрыты две версии причин схода вагонов в российском регионе

    Цена отказа европейской страны от российской нефти оказалась внушительной

    Раскрыты детали масштабной атаки ВСУ на регионы России

    Чиновники Трампа раскрыли его оптимизм о смене власти в еще одной стране

    Объявлено о последствиях массированной атаки Украины на Новороссийск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok