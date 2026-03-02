В ночь с 1 на 2 марта средства ПВО уничтожили 172 украинских беспилотника

В ночь с 1 на 2 марта средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 172 украинских беспилотника. Детали масштабной атаки ВСУ на регионы России раскрыли в Минобороны.

Как рассказали в оборонном ведомстве, Украина пыталась атаковать пять российских регионов — Краснодарский край, Крым, а также Белгородскую, Курскую и Астраханскую области. Наибольшее число беспилотников было уничтожено над Кубанью — там силы ПВО уничтожили 66 дронов.

Еще несколько десятков летательных аппаратов сбили над Черным и Азовским морями.