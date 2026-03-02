В России задумали смягчить один налог

Минфин РФ предложил на время освободить от НДС ряд точек общественного питания

Министерство финансов России предложило в период с 1 апреля до 31 декабря 2026 года освободить от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) предприятия общественного питания, относящиеся к малому и среднему предпринимательству (МСП) и работающие в рамках упрощенной и патентной систем налогообложения (УСН и ПСН). Инициатива опубликована на сайте ведомства.

Также в Минфине намерены не учитывать возможное несоблюдение условия о соответствии уровня средней зарплаты за прошлый год средней зарплате по региону.

Тем предпринимателям, что утратили право на применение ПСН с 2026 года, предложено предоставить право на налоговый вычет НДС по товарам, работам, услугам и имущественным правам, не использованным при применении ПСН. В свою очередь, бизнес на «упрощенке», ставший плательщиком НДС, в случае принятия поправок сможет уменьшить на сумму налога доходы по УСН, полученные в виде предварительной оплаты в тот период, когда он еще не был плательщиком НДС.

Еще одним послаблением может стать отказ от учета доходов в виде процентов по вкладам и остатков на счетах в банках для бизнеса с доходами за 2025 год не выше 60 миллионов рублей, которые утратили освобождение от НДС на УСН. Такое же право хотят предоставить индивидуальным предпринимателям (ИП), утратившим с этого года право на применение ПСН.

Если в 2025 году доходы предпринимателя превысили 20 миллионов рублей, то он сможет подать заявление о переходе на УСН в текущем году до 25 апреля. В тот же срок ИП, совмещавшие ПСН с «упрощенкой», смогут изменить объект налогообложения по УСН.

В Минфине указали, что в случае принятия поправок бизнес получит больше времени для выбора наиболее подходящей системы налогообложения, а изменения пройдут более плавно и дадут возможность привыкнуть к обновленным правилам.

Ранее сообщалось, что на фоне очередного повышения налогов и снижения доходов граждан в Москве фиксируют крупнейшую за последние годы волну закрытий заведений общепита. По масштабам она сопоставима с периодом пандемийных ограничений и, по оценкам участников рынка, вскоре может оказаться даже значительнее.