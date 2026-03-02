Реклама

21:57, 2 марта 2026Бывший СССР

Зеленский вызвался помочь Ближнему Востоку в обмен на перемирие с Россией

Зеленский готов помочь Ближнему Востоку в обмен на перемирие с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил помощь Ближнему Востоку в борьбе с дронами в обмен на перемирие с Россией. Об этом сообщает Bloomberg.

Он предложил отправить своих лучших экспертов по сбиванию иранских дронов на Ближний Восток, если лидеры региона убедят главу России Владимира Путина согласиться на месячное перемирие в войне России против Украины.

«Я бы предложил следующее: лидеры Ближнего Востока имеют прекрасные отношения с россиянами. Они могут попросить россиян объявить месячное перемирие», — отметил украинский лидер.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер попросил Украину помочь странам Персидского залива в отражении атак Ирана. По его словам, Лондон планирует привлечь украинских экспертов, чтобы сбивать иранские беспилотники.

До этого Зеленский призвал США «проявить решимость» и продолжить удары по Ирану. «Важно, чтобы этот шанс на изменения для Ирана был использован правильно», — сказал он.

