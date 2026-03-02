Реклама

Женщина всю жизнь боялась дождя по необычной причине

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ananthu143y / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Jessicachild рассказала, что на протяжении всей жизни вынуждена избегать контакта своей кожи с водой. У нее еще в раннем детстве диагностировали достаточно редко встречающуюся аллергию на эту жидкость.

«В дождливые дни я стараюсь оставаться дома. Но если мне нужно куда-то пойти, я просто надеваю толстовку и опускаю голову, чтобы минимизировать контакт с дождем», — написала она.

Женщина уточнила, что аллергия проявляется у нее в форме кожных высыпаний и нестерпимого зуда, причем вызвать их могут даже ее собственные пот и слезы. Из-за этого она вынуждена очень быстро принимать душ, а потом просто терпеть неудобства. При этом она может спокойно пить воду, но контакт жидкости с губами также становится причиной проблем, поэтому она всегда использует трубочку.

Ранее носительница редкого генетического заболевания рассказала о сложностях жизни с ним. Из-за него ей разрешено есть только семь продуктов: салат, виноград, бананы, яблоки, чернику, огурцы и лимоны.

