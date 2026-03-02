Бизнесмен Умар Джабраилов найден мертвым в Москве

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:57, 2 марта 2026Силовые структуры

Жертвами дистанционной детонации взрывных устройств в Москве стали трое полицейских

В Москве от дистанционной детонации взрывных устройств погибли трое полицейских
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Жертвами дистанционной детонации взрывных устройств в Москве стали трое полицейских. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, дистанционная детонация в Москве унесла жизни двоих правоохранителей в конце 2025 года и еще одного на прошлой неделе. Оба раза детонация была внутри находившихся рядом с потерпевшими предметах.

Ранее сообщалось, что с сентября 2025 года за организацию диверсий при помощи sim-боксов МВД и Следственный комитет (СК) России задержали более 200 человек в 43 регионах России.

Правоохранители изъяли более 220 sim-боксов и более 54 тысяч sim-карт. В отношении их владельцев возбудили уголовное дела по статьям о мошенничестве и незаконном использовании абонентских терминалов, а в отношении 30 человек — по террористическим статьям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой

    Ситуация на Ближнем Востоке ударит по режиму Зеленского

    Россиянка избила сына-аутиста на глазах у всего двора и попала на видео

    Гадалка в Подмосковье выманила у сестры пропавшего на СВО бойца сотни тысяч рублей

    Учительница избила девочку из-за домашнего задания и приказала никому не рассказывать

    Раскрыто влияние популярной приправы на работу мозга

    Российский лыжник Коростелев выступит на молодежном чемпионате мира в Норвегии

    «Историческое унижение!» В Кувейте разбился американский истребитель F-15. Катапультировавшегося пилота увезли в багажнике авто

    В США высказались о «жульничестве» Уиткоффа на переговорах с Ираном

    В сети оценили лицо российской модели после пластики словами «50 оттенков Олега Монгола»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok