В Москве от дистанционной детонации взрывных устройств погибли трое полицейских

Жертвами дистанционной детонации взрывных устройств в Москве стали трое полицейских. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, дистанционная детонация в Москве унесла жизни двоих правоохранителей в конце 2025 года и еще одного на прошлой неделе. Оба раза детонация была внутри находившихся рядом с потерпевшими предметах.

Ранее сообщалось, что с сентября 2025 года за организацию диверсий при помощи sim-боксов МВД и Следственный комитет (СК) России задержали более 200 человек в 43 регионах России.

Правоохранители изъяли более 220 sim-боксов и более 54 тысяч sim-карт. В отношении их владельцев возбудили уголовное дела по статьям о мошенничестве и незаконном использовании абонентских терминалов, а в отношении 30 человек — по террористическим статьям.

