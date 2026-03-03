Реклама

18:19, 3 марта 2026

«АвтоВАЗ» сделал заявление на фоне конфликта на Ближнем Востоке

«АвтоВАЗ»: Ближневосточный конфликт не влияет на поставки автомобилей Lada в ОАЭ
Марина Аверкина

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Ближневосточный конфликт не влияет на поставки машин «АвтоВАЗа» в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), заявили «Известиям» в пресс-службе концерна. Там пояснили, что автомобили Lada экспортируются крупными партиями, не ежедневно.

Сотрудничество российского производителя с ОАЭ началось в конце 2024 года, когда автомобили Lada впервые появились на выставочной площадке в Дубае. Официальным дистрибьютором марки выступила компания Pearl Motors, которая до этого занималась продажей и техническим обслуживанием редких машин премиального класса.

Весной 2025 года «АвтоВАЗ» организовал в Дубае международную конференцию, собравшую партнеров по экспортным поставкам. Мероприятие прошло в местном дилерском центре Lada, где представители компании обозначили основные направления развития на зарубежных рынках. Дубай рассматривался как потенциальная база для дальнейшего реэкспорта автомобилей в другие страны. В конце 2025 года был запущен официальный сайт и осуществлена отгрузка первой партии машин в Эмираты. Параллельно с этим производитель вел переговоры о возможном запуске сборочного производства в Иране.

По итогам 2025 года «АвтоВАЗом» было экспортировано 20,7 тысячи автомобилей Lada, в том числе в Венесуэлу, Ливию, Египет и Абхазию. Процедуру сертификации машины успешно прошли во Вьетнаме, а география дилерской сети расширилась за счет открытия новых центров в Белоруссии, Таджикистане, Казахстане, Узбекистане, Иране и Йемене.

Ранее председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Алексей Калицев заявил, что в России критически упала реализация автомобилей.

