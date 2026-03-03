Реклама

17:24, 3 марта 2026

В России критически упала реализация автомобилей

Глава комитета АЕБ Калицев заявил о наихудшем результате продаж авто с 2023 года
Марина Аверкина

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Реализация новых легковых и легких коммерческих автомобилей продемонстрировала одно из самых критических падений за последние десять лет. Об этом заявил председатель Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев, пишет ТАСС.

Он указал, что февральский результат стал вторым наихудшим с 2016 года, уступив только февралю 2023-го. По сравнению с февралем прошлого года рынок сократился на шесть процентов. Эксперт также обратил внимание на то, что объем продаж в феврале практически не изменился относительно января, что, по его мнению, является признаком застоя в отрасли.

Согласно данным АО «ППК», на которые ссылается АЕБ, в феврале 2026 года было реализовано 77 163 новых автомобиля, что на четыре процента хуже показателя годичной давности.

Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России», адвокат и правозащитник Леонид Ольшанский назвал закон о платных дорогах антинародным.

