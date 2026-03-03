Реклама

Авто
Все
16:15, 3 марта 2026

Закон о платных дорогах в России назвали антинародным

Адвокат Ольшанский: Закон о платных дорогах антинародный
Марина Аверкина

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Вице-президент «Движения автомобилистов России», адвокат и правозащитник Леонид Ольшанский прокомментировал НСН обновленные тарифы на проезд по платным дорогам, введенные компанией «Автодор» 2 марта.

Так, он назвал закон о платных дорогах «антинародным». «Коммерческая структура, видя, что у автомобилистов есть спрос, поднимает плату. Я подозреваю, что рядом просто нет хорошей бесплатной дороги. Могут и еще содрать, если увидят такую возможность», — возмутился он.

Повышение стоимости произошло в рамках плановой ежегодной индексации. В среднем цены выросли на 13 процентов, однако на отдельных направлениях повышение оказалось значительным — от 50 до 73 процентов. Так, в Брянской области на участке трассы М-3 «Украина» (от Малоярославца до Тимохино) проезд обойдется водителям в 190 рублей, что на 72 процента больше прежнего тарифа.

«По моему убеждению, закон о платных дорогах вообще антинародный. Они находятся в собственности коммерческой структуры, и поэтому она как угодно повышает цены. Законодательство о платных дорогах гласит, что наравне с этим должна быть доступная не платная дорога», — объясняет Ольшанский. Он призвал местные власти обратить внимание на ситуацию, подчеркнув, что при наличии хорошей бесплатной трассы водители выберут ее.

Также эксперт обратил внимание на существующую систему штрафов за неоплату проезда. По его мнению, такие споры должны решаться в рамках гражданского судопроизводства. «Законодательство о платных дорогах вызывает очень много сомнений», — подытожил он.

Ранее кризисный психолог Варвара Ликунова объяснила желание россиян иметь дорогую машину в ущерб доходу.

