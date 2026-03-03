Белый дом опубликовал кадры ударов по Ирану под песню «Макарена»

Белый дом опубликовал кадры ударов по Ирану, сопроводив их ремиксом песни испанского дуэта Los Del Rio «Макарена» («Macarena»). Ролик был опубликован в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Операция "Эпическая ярость"», — гласит подпись к публикации.

В видеоролике показаны кадры ракетных пусков и авиаударов США по объектам на территории Ирана.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны.