Белый дом опубликовал кадры ударов по Ирану под песню «Макарена»

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: US CENTCOM via X / Reuters

Белый дом опубликовал кадры ударов по Ирану, сопроводив их ремиксом песни испанского дуэта Los Del Rio «Макарена» («Macarena»). Ролик был опубликован в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Операция "Эпическая ярость"», — гласит подпись к публикации.

В видеоролике показаны кадры ракетных пусков и авиаударов США по объектам на территории Ирана.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны.

