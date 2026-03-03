Реклама

18:10, 3 марта 2026Бывший СССР

Ермак сделал первое заявление после отставки

Ермак подтвердил назначение на пост главы комитета НААУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил назначение на должность главы комитета Национальной ассоциации адвокатов республики (НААУ) по «защите пострадавших от агрессии против Украины». Первое заявление после отставки он сделал в Telegram-канале.

«Возглавил комитет Национальной ассоциации адвокатов Украины по вопросам защиты пострадавших», — говорится в публикации.

При этом Ермак никак не прокомментировал сообщения журналистов о собственных планах уйти на фронт.

Ермак подал в отставку с поста главы ОП Украины в конце ноября. Сообщалось, что после обысков антикоррупционных структур и последовавшего за ними увольнения он так и не получил подозрения.

