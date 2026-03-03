Израиль приурочил смерть Хаменеи к еврейскому празднику

МИД Израиля приурочил смерть Хаменеи к еврейскому празднику Пуриму

Израильский МИД приурочил смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи к еврейскому празднику Пуриму. Соответствующая публикация появилась в официальном аккаунте Израиля в X, которую ведут сотрудники МИД страны.

«Счастливого Пурима! Пурим — это праздник победы еврейского народа над персидским тираном, который стремился нас уничтожить 2500 лет назад. Спойлер: это имело обратный эффект и всегда будет иметь», — говорится в сообщении.

Пурим — это еврейский праздник в память о спасении еврейского народа от истребления в Древней Персии. К публикации было прикреплено фото Хаменеи и Амана — визиря тогдашнего царя, который задумал уничтожить евреев. В результате народ был спасен, а Амана казнили.

Али Хаменеи был убит на рабочем месте в своей резиденции ранним утром 28 февраля. Это произошло в ходе военной операции Израиля и США. При атаке на Иран погибли четыре члена семьи Хаменеи: дочь, зять, внук и одна из невесток.