17:09, 3 марта 2026Бывший СССР

Казахстан выбрал позицию по конфликту между США и Ираном

МИД Казахстана заявил о нейтралитете в конфликте между Ираном и США
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Казахстан придерживается нейтралитета в конфликте между США и Ираном и не намерен занимать ничью сторону. Об этом заявил заместитель главы МИД республики Алибек Бакаев, передает ORDA.

Он подчеркнул, что Астана не поддерживает ни одну из сторон конфликта и выступает против эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Чиновник также призвал решать конфликты исключительно дипломатическим путем.

«Мы говорим о том, что мы хотим, чтобы такого рода конфликты, особенно военные конфликты, во-первых, их не было, а если они возникают, то их решение находилось за дипломатическим столом. Мы призываем и придерживаемся позиции, что такого рода конфликты должны решаться в соответствии с международным правом, в соответствии с уставом ООН», — сказал он.

Бакаев добавил, что Казахстан готов рассмотреть возможность провести переговоры между Вашингтоном и Тегераном на своей территории, если стороны захотят этого.

Ранее главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скаисгирите заявила, что Вильнюс готов отправить свои войска в Иран. По ее словам, это возможно, если с соответствующей просьбой к республике обратится Вашингтон.

