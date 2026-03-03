Казахстан выбрал позицию по конфликту между США и Ираном

МИД Казахстана заявил о нейтралитете в конфликте между Ираном и США

Казахстан придерживается нейтралитета в конфликте между США и Ираном и не намерен занимать ничью сторону. Об этом заявил заместитель главы МИД республики Алибек Бакаев, передает ORDA.

Он подчеркнул, что Астана не поддерживает ни одну из сторон конфликта и выступает против эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Чиновник также призвал решать конфликты исключительно дипломатическим путем.

«Мы говорим о том, что мы хотим, чтобы такого рода конфликты, особенно военные конфликты, во-первых, их не было, а если они возникают, то их решение находилось за дипломатическим столом. Мы призываем и придерживаемся позиции, что такого рода конфликты должны решаться в соответствии с международным правом, в соответствии с уставом ООН», — сказал он.

Бакаев добавил, что Казахстан готов рассмотреть возможность провести переговоры между Вашингтоном и Тегераном на своей территории, если стороны захотят этого.

Ранее главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скаисгирите заявила, что Вильнюс готов отправить свои войска в Иран. По ее словам, это возможно, если с соответствующей просьбой к республике обратится Вашингтон.