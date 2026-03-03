Постсоветская страна выразила готовность отправить свои войска в Иран

Советник Скаисгирите: Литва готова отправить войска в Иран по просьбе США

Литва готова отправить свои войска в Иран в случае просьбы со стороны США. С таким заявлением выступила главный советник президента страны по внешней политике Аста Скаисгирите, передает телерадиовещательная компания LRT.

«Пока у нас нет такой просьбы, и, конечно, если бы мы получили такую просьбу, мы бы вместе с другими союзниками рассмотрели ее», — заявила Скаисгирите.

По ее словам, Литва могла бы в таком случае оказать военную помощь США, к примеру, отправив войска в Иран.

Ранее Скаисгирите заявила, что Литва доверяет «ядерному зонтику» США.