В граничащей с Россией стране рассказали о доверии ядерному оружию США

Советник президента Скаисгирите: Литва доверяет американскому ядерному зонтику

Литва доверяет «ядерному зонтику» США. С таким заявлением выступила главный советник президента по внешней политике Аста Скаисгирите, передает телерадиовещательная компания LRT.

«Наши взоры обращены на ядерный арсенал Соединенных Штатов Америки, потому что ядерный арсенал Соединенных Штатов Америки — это также ядерный арсенал НАТО. Это тот зонтик НАТО, к которому мы так стремились, когда вступили в НАТО в 2004 году, и которому мы по-прежнему доверяем», — отметила Скаисгирите.

Ранее стало известно, что в Европейском союзе надеются на предоставление президентом Франции Эммануэлем Макроном конкретных шагов по возможному расширению «ядерного зонтика» Парижа на весь регион.