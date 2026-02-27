Реклама

В Европе понадеялись на ядерный зонтик Франции

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Michel Euler / Pool / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) рассчитывают, что президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении о французской атомной стратегии в понедельник, 2 марта, представит конкретные шаги по возможному расширению «ядерного зонтика» Парижа на весь континент. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Европейские чиновники, военные и дипломаты, опрошенные Politico для этой статьи, заявили, что надеются на то, что он предложит что-то существенное», — сказано в сообщении.

Как отметил высокопоставленный представитель ЕС, в Европе возлагают на Макрона большие надежды. При этом отмечается, что Германия и Польша все больше рассматривают возможность того, что Париж, обладая крупнейшим в Западной Европе ядерным арсеналом, мог бы сыграть более значимую роль в обеспечении безопасности континента.

Ранее постоянный представитель США при Европейском союзе (ЕС) Эндрю Паздер заявил, что Вашингтон не планирует лишать Европу своего «ядерного зонтика». «У нас есть ядерный зонтик, который защищает Европу, он никуда не денется. И если бы он куда-то делся, то Европа не смогла бы его заместить», — сказал американский дипломат.

