08:00, 3 марта 2026Из жизни

Порномодель-девственница заработала вчетверо больше переспавшей с тысячей мужчин Бонни Блю

Олег Парамонов
Фото: Andrew Angelov / Shutterstock / Fotodom

Модель OnlyFans Софи Рейн осудила скандальную порнозвезду Бонни Блю, объявившую о беременности после незащищенного секса с 400 мужчинами. Об этом сообщает сайт The Blast.

Рейн считает, что Бонни Блю напрасно устраивает секс-марафоны и занимается сексом с тысячами незнакомцев. «Послушайте, я девственница и зарабатываю примерно в четыре раза больше без подобных выходок, — объяснила она. — Математика тут несложная».

По мнению Рейн, попытки шокировать не могут приносить деньги долго, и долгосрочное сотрудничество с брендами надежнее и выгоднее, чем вирусная популярность. «Интернет любит крайности. Бренды любят стабильность», — добавила она.

Софи Рейн известна неоднократными заявлениями, что, несмотря на съемки в порно, намерена беречь девственность до брака. Бонни Блю прославилась в 2025 году после 12-часового порномарафона, во время которого с ней занимались сексом более тысячи мужчин. Новый секс-марафон, который она устроила в 2025 году, закончился ее беременностью.

Ранее сообщалось, что Софи Рейн считает выходки Бонни Блю опасными для других порномоделей на OnlyFans. «Бренды больше не принимают нас всерьез, пресса не принимает нас всерьез, — сетует она. — Я устала объяснять, что мы не все показываем цирковые трюки ради кликов».

