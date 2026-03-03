Предсказано влияние операции США в Иране на выборы

Политолог Дудаков: Конфликт с Ираном помешает республиканцам США на выборах

Ближневосточный конфликт крайне негативно сказывается на рейтинге президента США Дональда Трампа и Республиканской партии перед выборами в Конгресс, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Малек Дудаков. По его словам, администрации американского лидера необходимо как можно скорее реализовать стратегию выхода из противостояния с Ираном.

«Мы видим, что авантюра Трампа в Иране создает серьезные внутриполитические риски для него, его администрации и партии в целом. А до выборов в Конгресс осталось не так много времени. Все опросы показывают, что большинство американцев против этого конфликта, и раскол есть даже внутри республиканской партии», — сказал политолог.

По его словам, рейтинг Трампа уже снизился до 38 процентов, что является достаточно низким показателем для американских президентов. И, чем дольше будет продолжаться противостояние с Ираном, чем больше жертв будет среди американцев, тем ниже окажется рейтинг главы государства, убежден Дудаков.

«Тем более что американское руководство не может внятно объяснить своим гражданам причину этой атаки. Демократы уже называют ее нелегальной агрессивной войной и обязательно используют это на предстоящих выборах. Поэтому в интересах Трампа как можно быстрее завершить конфликт и реализовать стратегию выхода», — заключил Дудаков.

Ранее Трамп не исключил проведение наземной операции в Иране при появлении необходимости. Американский лидер добавил, что наземная операция, «вероятно, не понадобится».