21:49, 3 марта 2026Мир

Раскрыто место похорон верховного лидера Ирана

Fars: Верховного лидера Ирана Али Хаменеи похоронят в его родном городе Мешхед
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sharafat Ali / Reuters

Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего в результате ударов США и Израиля, похоронят в его родном городе Мешхеде, сообщает агентство Fars в Telegram-канале.

«Аятолла Сейед Али Хаменеи родился в городе Мешхед, его отец, аятолла Сейед Джавад Хаменеи, также похоронен в коридоре Тоухидхане (коридоре позади) мавзолея Имама Резы», — говорится в сообщении.

Подробности церемонии, включая время и расписание, будут объявлены после утверждения, говорится в сообщении.

В ночь на 1 марта Иран официально подтвердил гибель Хаменеи — он погиб в первые часы военной операции Израиля и США. Сообщалось, что в момент ракетной атаки верховный лидер находился при исполнении служебных обязанностей.

