Раскрыты подробности об удерживаемых на Украине россиянах

Москалькова: Среди удерживаемых на Украине жителей Курской области нет детей

Среди удерживаемых на Украине 10 жителей Курской области нет детей. Подробности о находящихся на территории Сумской области россиянах раскрыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, ее слова передает РИА Новости.

«К счастью, детей там нет», — обозначила она.

По словам омбудсмена, на данный момент ведется работа по тому, чтобы убедить украинскую сторону вернуть мирных россиян без всяких условий.

Ранее омбудсмен заявила, что Киев продолжает ставить новые условия для возвращения россиян. На сегодняшний день в Россию удалось вернуть более 150 человек из числа курских жителей, которые из зоны боевых действий были перемещены на Украину.