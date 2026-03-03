Москалькова заявила о новых условиях Киева для возвращения россиян с территории Украины

Москалькова: На Украине остаются 10 мирных жителей Курской области

На территории Украины на данный момент остаются 10 мирных жителей Курской области. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Киев продолжает ставить новые условия для возвращения россиян, ее слова передает РИА Новости.

По данным омбудсмена, в Россию удалось вернуть более 150 человек из числа курских жителей, которые из зоны боевых действий были перемещены на Украину.

Москалькова также обратила внимание на то, что первые 40 человек вернулись без каких-либо условий, а для возвращения последующих ставились условия.

«С каждой новой партией наших граждан появлялись все новые и новые условия, которые похожи на торг и попытку осуществить обмен гражданских людей, что, в общем-то, противоречит международному гуманитарному праву, здравому смыслу и просто нормам нравственности и морали», — сказала она.

Омбудсмен уточнила, что сейчас ведется работа по тому, чтобы убедить украинскую сторону выполнить Женевские конвенции, которые обязывают возвращать гражданских лиц без всяких условий, которые оказались на территории другого государства.

Ранее сообщалось, что от Киева поступили списки с гражданами, которые совершили противоправные действия в России, на которых они хотят обменять удерживаемых на Украине россиян.