13:08, 27 февраля 2026Россия

Москалькова рассказала о недопустимом условии Киева для возвращения россиян домой

Москалькова: Условие Киева по обмену курских жителей на террористов недопустимо
Майя Назарова

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Условие Киева по обмену курских жителей на террористов недопустимо. Об этом рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова.

Омбудсмен подчеркнула, что украинская сторона продолжает удерживать десятерых жителей приграничного российского региона.

Москалькова пояснила, что от Киева поступили списки с гражданами, которые совершили противоправные действия в РФ. Именно на них и хотят обменять россиян, добавила она. Такое требование, по ее мнению, недопустимо.

До этого сообщалось, что число возвращенных в 2026 году граждан России и Украины достигло 96 человек. Москалькова заверила, что граждане приехали в Россию в результате стамбульских договоренностей. Их направили в пункты временного размещения, после чего им помогли с получением документов.

